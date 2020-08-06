Минздрав Новосибирской области напомнил о возможности получения бесплатных лекарств в рамках набора социальных услуг

Набор социальных услуг дает право на бесплатное получение лекарственных препаратов, бесплатное санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. При этом у граждан имеется возможность заменить натуральные льготы денежным пособием. Восстановить право на получение набора социальных услуг возможно только после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд по месту жительства.



Минздрав региона рекомендует подать заявление в Пенсионный фонд РФ о возобновлении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных льгот не позднее 1 октября текущего года. Тем, кто уже получает льготы в натуральном выражении (в том числе льготные лекарственные препараты), повторно подавать заявление не нужно.