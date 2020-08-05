Мобильные лаборатории по тестированию на ВИЧ вернулись на улицы Новосибирска

Тест-мобили были вынуждены прекратить свою работу в марте из-за пандемии. Сейчас, когда большая часть ограничений была снята, они снова начали выезжать в разные районы Новосибирска и области.

Внутри тест-мобиля лаборант и консультант работают в защитных масках и перчатках. Желающие обследоваться на ВИЧ-инфекцию тоже обязаны соблюдать масочный режим. При необходимости маску выдадут на месте. Тест-мобиль тщательно дезинфицируют, внутри постоянно работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В августе тест-мобиль будет работать в Первомайском сквере, на площади Калинина, у метро «Студенческая» и в других точках. Люди, наиболее уязвимые к ВИЧ, могут бесплатно и анонимно заказать тест с доставкой в ближайший пункт выдачи. Уточнить расписание тест-мобиля и задать любые вопросы о ВИЧ можно по номеру анонимной горячей линии 8 (383) 209-02-18.