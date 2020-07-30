Вакцина от коронавируса может стать доступной уже с 15 августа

«Интерфакс» сообщил, что по информации от их источника, вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, может быть зарегистрирована 10-12 августа. После этого ее должны проверить в Росздравнадзоре — как правило, это занимает от 5 до 7 дней. «После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сообщил источник. По его словам, первыми вакцину получат люди из так называемых групп риска — учителя, врачи, а также более 1500 добровольцев.

29 июля Владимир Путин сообщил, чтонаработок по вакцине у российских компаний гораздо больше, чем мы видим в средствах массовой информации. Он также подверкнул, что вакцинация от коронавируса начнется только при абсолютной уверенности в препарате.