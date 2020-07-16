Вирусолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила изданию РБК, что на сегодняшний день в России используется порядка 16 разных тест систем, большинство из них имеют показатель достоверности в 95%. Некоторые из них имеют низкую чувствительность к коронавирусу, поэтому могут дать ошибочный результат, например, неверно показать выздоровление пациента. По этой причине, если человек имеет ярко выраженные симптомы коронавируса или ОРВИ, рекомендуется проводить тесты несколько раз.