Дело в том, что различные тест-системы обладают разной чувствительностью.
Вирусолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус
Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила изданию РБК, что на сегодняшний день в России используется порядка 16 разных тест систем, большинство из них имеют показатель достоверности в 95%. Некоторые из них имеют низкую чувствительность к коронавирусу, поэтому могут дать ошибочный результат, например, неверно показать выздоровление пациента. По этой причине, если человек имеет ярко выраженные симптомы коронавируса или ОРВИ, рекомендуется проводить тесты несколько раз.
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