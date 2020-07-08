«На сегодняшний день средний показатель — порядка 4 000 тестов»: Константин Хальзов рассказал о ситуации с диагностикой коронавируса в регионе

На брифинге 8 июля министр здравоохранения Новосибирской области рассказал об эпидемиологической обстановке на сегодняшний день. «Мы продолжаем работу по наращиванию проведения лабораторных тестов по выявлению пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день средний показатель — порядка 4 000 тестов. Текущие цифры — порядка 150 анализов на 100 000 населения — позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области. Кроме того, было принято распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства Новосибирской области 43 млн рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы. Таким образом, мы практически в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий».



По словам Хальзова, в регионе появилось 33 новых аппарата ИВЛ, сейчас принимают еще 40. Министр также обратил внимание, что в районах Новосибирской области вспышек коронавирусной инфекции нет, при этом все новое оборудование, которое получает Новосибирская область, распределяется не только по учреждениям областного центра, но и по районным больницам.