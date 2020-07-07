Участники испытаний вакцины от COVID-19 рассказали о своем самочувствии

Как сообщили вРИА Новости, состояние всех добровольцев, получивших российскую вакцину от COVID-19, стабильное и без осложнений. Сами участники тестирования говорят, что чувствуют себя хорошо. Один из добровольцев рассказал: «После укола ничего не болит, ни температуры не было, ни давление не подскочило. Ничего, все вообще хорошо было. Я очень был удивлен и рад этому. И сейчас, когда прошло две недели, у меня самочувствие до сих пор очень хорошее и ничем не отличается».

По словам заведующей терапевтическим отделением Светланы Волчихиной, все добровольцы находятся под постоянным медицинским наблюдением и ежедневно проходят осмотры. На следующей неделе участникам эксперимента из второй группы введут второй компонент вакцины, который дополнительно усилит защитные функции организма.