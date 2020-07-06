9% жителей Новосибирска имеют антитела к коронавирусу

На сегодняшний день на антитела к коронавирусу проверили 1121 человек. У 9% обнаружили антитела к COVID-19. Глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов рассказал во время оперативного совещания в правительстве региона, что исследования будут продолжать — всего проверят 2688 человек. С 3 июля клиника имени Мешалкина и «РЖД-Медицина» могут самостоятельно тестировать и подтверждать лабораторные исследования. Количество тестов на коронавирус в регионе растет.

Щербатов также прокомментировал темп заболеваемости COVID-19: «Если посмотреть недельный темп прироста, то у нас, по сравнению с предыдущей неделей темпы роста составляют 0,1%. В общем с каждой неделей было 834 случая. На 27-ю неделю отчета - 735 случаев». За последние сутки количество умерших от коронавируса достигло 116.