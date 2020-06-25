Набор желающих на бесплатное тестирование иммунитета к COVID-19 в Новосибирске приостановлен

24 июня Минздрав Новосибирской области начал набор добровольцев на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Среди заявок, оставленных на сайте ifacovid.nso.ru, случайным образом определят 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет и 70 лет и старше.

Несмотря на то, что желающих начали набирать только вчера, утром 25 июня на сайте появилась информация, что места остались только в одной категории: «Уважаемый участник! В связи с большим количеством поданных заявок отбор граждан в возрасте до 70 лет приостановлен, продолжается отбор в возрастной группе 70+». Подать заявку можно до 26 июня.