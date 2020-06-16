Ученые НГТУ НЭТИ разработают мобильную медицинскую систему, которая сможет выявить некоторые болезни на ранних стадиях

Телемедицинский комплекс сможет в домашних условиях сделать ЭКГ, измерить давление, пульс, температуру, уровень сахара и кислорода в крови и мышечное напряжение. «Сейчас мы приобрели оборудование для того, чтобы сделать опытный образец такой системы. Ее основное преимущество в том, что ей сможет воспользоваться каждый человек без специального образования. Устройство самостоятельно сможет измерить функциональные показатели органов человека и через защищенное интернет-соединение отправить данные в медицинское учреждение, для принятия врачами дальнейшего решения. Комплекс должен быть максимально доступен, в том числе финансово», — объяснил декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Иван Рева.

Аналоги подобной системы состоят из центрального блока и периферийных устройств, каждое из которых обрабатывает свой показатель. Разработка НГТУ НЭТИ будет будет выглядеть как небольшой блок, к которому подключаются датчики. Разработчики надеются, что устройство поможет в ранней диагностике болезней. «Современный человек редко проходит медицинское обследование, потому что это долго, трудозатратно: надо куда-то ехать, тратить время и деньги. Но когда для обследования надо просто прикрепить «пару» датчиков дома, это совсем другое дело», — говорит декан факультета автоматики и вычислительной техники Иван Рева.

С помощью телемедицинского комплекса также можно будет анализировать состояние здоровья множества людей в городах, делать выводы об их общих патологиях, негативных сторонах образа жизни и давать рекомендации. Пока разработка находится на стадии проектирования, первые научные результаты ученые планируют получить осенью 2021 года.