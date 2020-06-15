В Новосибирской области начали переливать плазму крови с антителами к коронавирусу

Тестировать на антитела кадровых доноров начали 22 мая. «Мы смотрим не просто наличие антител класса G. Мы выбираем сыворотки с высоким титром. Сегодня мы это делаем единственные в России. Для клинического применения отбираются образцы плазмы только с высоким титром ковидных антител», — объяснила главный врач центра крови Юлия Моор. Таких доноров пока нашлось не много — около 30 человек. Это люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев — скорее всего они перенесли инфекцию бессимптомно.

Пока неизвестно, насколько метод переливания плазмы эффективен, но, по словам главного врача инфекционной больницы №1 Ларисы Поздняковой, одну из пациенток уже через сутки после переливания перевели из реанимации в обычную палату.