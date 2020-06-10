К концу года в Новосибирске откроется новая детская реанимация

Недавно в больнице установили новый аппарат МРТ. Главный врач Ростислав Заблоцкий рассказал о ходе строительства: «В здании, расположенном на улице Союза Молодежи, появятся отделения реанимации и паллиативной помощи, оснащенные по всем современным стандартам, с оборудованием от ведущих мировых производителей. Строительные работы мы планируем завершить к осени, а начать принимать пациентов — к концу года». Новые отделения рассчитаны на детей с неврологическими патологиями, в том числе, поступающих по неотложным показаниям. После завершения ремонта отпадет необходимость транспортировки детей в другие учреждения, как это делалось раньше.