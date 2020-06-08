ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

На брифинге в Женеве генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал о новых рекомендациях ВОЗ относительно защитных масок. Властям рекомендуется поощрять использование масок тогда, когда риск заражения велик, а физически дистинцироваться невозможно. Это касается общественного транспорта, магазинов и других мест, где много людей. Людям 60 лет и старше и тем, у кого имеются соответствующие показания, также необходимо носить маски.