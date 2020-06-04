В одной из аптечных сетей Новосибирска начали продавать экспресс-тест на коронавирус

Провести его можно самостоятельно. В наборе — несколько тест-полосок, спиртовые салфетки для обработки кожи, пипетка для забора крови, жидкость-реагент и игла для прокалывания пальца. По инструкции нужно уколоть кончик любого пальца и собрать в пипетку немного крови — не менее 20 мкл. Собранную кровь необходимо добавить в ячейку для образца и добавить к ней немного реагента. Результат придется ждать 10 минут. После этого на тест-полоске появится лиловый штрих. По его расположению можно будет понять результат. Также тест показывает наличие антител IgM и IgG COVID-19, если человек уже переболел коронавирусом.