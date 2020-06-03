Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

3 июня первая группа военнослужащих-добровольцев заедет в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, чтобы пройти предварительное углубленное медицинское обследование и подготовиться к проведению эксперимента. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировали никаких заболеваний.