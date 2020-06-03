«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — сообщили в ведомстве.
Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
3 июня первая группа военнослужащих-добровольцев заедет в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, чтобы пройти предварительное углубленное медицинское обследование и подготовиться к проведению эксперимента. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировали никаких заболеваний.
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