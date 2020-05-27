В медицинском центре «БЛЕСК» можно сделать тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2: рассказываем, как подготовиться и сколько это стоит

Услуга доступна с 27 мая. Чтобы пройти тестирование, нужно не иметь симптомов ОРВИ — повышенной температуры, насморка, одышки, кашля. Обратиться за исследованием могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Чтобы выявить имунноглобулины класса G к коронавирусу SARS-CoV-2, нужно будет сдать кровь. В центре рассказали, что для подготовки к анализу:

• рекомендуется голод в течение 8-12 часов до анализа;

• не курить в течение 1-2 часов;

• за двое суток до анализа нужно исключить жареную, копченую, жирную еду, алкоголь;

• непосредственно до сдачи крови не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, физиолечение, прохождение аппаратной диагностики;

• сдавать кровь необходимо в спокойном, расслабленном состоянии.