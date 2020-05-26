«Вектор» сообщил, когда начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что клинические испытания планируют начать 29 июня. Среди добровольцев — сотрудники «Вектора» и жители Новосибирской области и Кольцово, где находится центр. Как объяснил Максютов в интервью «Известиям», вакцина разрабатывается на основе шести независимых технологических платформ. Три — на основе синтетических вакцин. Они содержат основной компонент нового коронавируса — поверхностный белок S. При введении в организм он вызывает наработку вирус-нейтрализующих антител. Остальные варианты — на основе безопасных вирусных векторов: гриппа, кори и везикулярного стоматита. При попадании внутрь клетки вакцины на основе вирусных векторов независимо экспрессируют белки нового коронавируса — таким образом обеспечивается формирование полноценного иммунного ответа.