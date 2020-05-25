В Новосибирске, как и в нескольких других городах России, ввели масочный режим. В соцсетях активно распространяется памятка, в которой утверждается, что маски нужны «для засорения легких». Неизвестный автор доказывает, что «дыхательные пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких
барьеров», потому что «углекислый газ пропитывает маску и придется вдыхать отравленную фауну!!!». Памятка убеждает, что ношение маски «неизбежно приведет к болезням легких», например, туберкулезу.
Засоряют ли маски легкие?
В Новосибирске, как и в нескольких других городах России, ввели масочный режим. В соцсетях активно распространяется памятка, в которой утверждается, что маски нужны «для засорения легких». Неизвестный автор доказывает, что «дыхательные пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких
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Источник: социальная сеть ВКонтакте
На сайте coronafake.ru объяснили, что информация в приведенном тексте не соответствует действительности. Специалисты заверили, что бояться масочного режима не стоит: «Маски и перчатки давно вошли во врачебный обиход. Врачи по всему миру регулярно носили и носят маски, однако никто из врачей ни разу не отравился CO2 и не заболел из-за маски туберкулезом».
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