Засоряют ли маски легкие?

На сайте coronafake.ru объяснили, что информация в приведенном тексте не соответствует действительности. Специалисты заверили, что бояться масочного режима не стоит: «Маски и перчатки давно вошли во врачебный обиход. Врачи по всему миру регулярно носили и носят маски, однако никто из врачей ни разу не отравился CO2 и не заболел из-за маски туберкулезом».