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Засоряют ли маски легкие?

В Новосибирске, как и в нескольких других городах России, ввели масочный режим. В соцсетях активно распространяется памятка, в которой утверждается, что маски нужны «для засорения легких». Неизвестный автор доказывает, что «дыхательные пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких
барьеров», потому что «углекислый газ пропитывает маску и придется вдыхать отравленную фауну!!!». Памятка убеждает, что ношение маски «неизбежно приведет к болезням легких», например, туберкулезу.

  • Источник: социальная сеть ВКонтакте

На сайте coronafake.ru объяснили, что информация в приведенном тексте не соответствует действительности. Специалисты заверили, что бояться масочного режима не стоит: «Маски и перчатки давно вошли во врачебный обиход. Врачи по всему миру регулярно носили и носят маски, однако никто из врачей ни разу не отравился CO2 и не заболел из-за маски туберкулезом».

Лидия Осинцева ,
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