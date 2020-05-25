Новосибирский центр крови начал тестировать доноров на иммунитет к коронавирусу

«С сегодняшнего дня мы запускаем тестирование — исследование напряженности иммунитета наших кадровых доноров к коронавирусной инфекции путем проведения скриннинговых исследований на наличие иммуноглобулинов класса G. Это антитела, которые отвечают за формирование иммунитета и имеют важное значение для установления факта перенесенной ранее инфекции или контакта с ней. Наличие данных иммуноглобулинов (антител к SARS-CoV-2) свидетельствует об иммунном ответе организма, который позволит избежать заражения в ближайшее время. В перспективе мы сможем заготавливать антиковидную плазму для клинического использования», — рассказала главный врач центра Юлия Моор.