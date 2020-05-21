Врач Александр Мясников назвал бредом информацию о «правильном» ношении одноразовых масок

В сети начала появляться информация о правилах ношения одноразовой маски, которую Мясников опроверг на канале стопкоронавирус.рф. «Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазtров-психов — якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — заявил врач.