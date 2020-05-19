В «Инвитро» запустили тесты на антитела к коронавирусу для всех желающих

Как объясняют в «Инвитро», тестирование на качественное определение антител к коронавирусу — это исследование, которое показывает иммунный ответ организма на инфекцию, вызванную вирусом, но не обнаруживают сам вирус).

С 18 мая тест смогут сдать все желающие без имптомов ОРВИ — повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель. Исследование могут заказать и физические, и юридические лица, направление врача не требуется. При желании можно воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом. Согласно информации на сайте, вместе с забором крови тест обойдется в 1100 рублей, срок готовности — до 3 рабочих дней.