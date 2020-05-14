«Вектор» рассчитывает зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года

Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов на совещании с Владимиром Путиным 14 мая. «В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах. Благодаря вашему поручению от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре текущего года», - сказал он.

Лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных завершены. По их результатам были определены три перспективных препарата. Одна синтетическая вакцина и вакцина на базе вируса гриппа будут производиться самим «Вектором», а разработкой третьей на базе вируса везикулярного стоматита займется партнер центра.