Проект Минздрава Новосибирской области посвящен людям, которые прямо сейчас лечат пациентов с коронавирусом. Врачи, медсестры, санитарки рассказывают о том, что они думают о самоизоляции, народных методах лечения и, конечно, о своей работе.
#ЭТОНАШАРАБОТА: персонал инфекционной больницы №1 Новосибирска рассказывают о своих буднях
Александр Добровольский заведует отделением реанимации инфекционной больницы №1 . Самые тяжелые пациенты с коронавирусом — его работа.
«Нельзя относиться к этой инфекции как к чему-то простому и легкому. Начать [надо] хотя бы с себя. Спросить: что я сделал для того, чтобы не заболеть?
Меня удивляет: я иду по улице на работу, потому что я должен идти на работу. А люди едут на дачу в электричке потому, что теплые выходные! Или я видел, как большие компании молодых людей сидят, пьют пиво. Они воспринимают то, что сделано правительством [режим самоизоляции] как дни отдыха, а не как меру защиты. Это очень обижает! Смех и недооценка ситуации, которая происходит.
Люди и себя подвергают, не дай бог, [риску] возможного заражения и совершенно не думают об окружающих. У каждого есть мама, папа, дедушки, бабушки. У кого-то дети. И такая безответственность у целых прослоек населения! Как можно было устраивать накануне закрытия [баров и ресторанов] «карантинные вечеринки»?!
Если люди хотят пощекотать нервы, пусть щекочут сами по себе. Прыгают с моста без веревки, со скалы без парашюта. Выбор каждого — это выбор каждого. Рискуй, когда это представляет опасность только для тебя, а не для окружающих. Нужен адреналин, устрой себе адреналин. Других не надо подвергать опасности!».
Врач-инфекционист Дмитрий Капустин руководит областным «Центром по профилактике и борьбе со СПИД» и дежурит в приемном покое пятого корпуса, где лечат пациентов с коронавирусом. Он встречает тех, кого привозит скорая помощь.
«Нет, заразиться не страшно. Работа у нас все время опасная, не только сейчас. Инфекционные заболевания давно существуют, и это не первая эпидемия. Я уже привык. Я с ВИЧ-инфекцией работаю.
Для профилактики любой вирусной инфекции рекомендуется витаминотерапия, здоровый образ жизни. Но об этом нужно заранее позаботиться, этим нужно заниматься всю жизнь. Экстренных каких-то средств не существует. Если сейчас сломя голову побежать [и в прямом, и в переносном смысле], этим иммунитет не поднимешь».
Елена Кондратьева — главная медицинская сестра инфекционной больницы №1:
«Чем старшая отличается от главной? Смотрите! Восемь отделений, в каждом — своя старшая сестра. А над ними есть старшая старших. Это я.
Сейчас много фейков о том, что врачи ничего не делают. Я точно могу сказать — наша больница все делает, как положено. Что врачи покупают костюмы, маски — неправда. Что не хватает персонала, вообще сто процентов неправда! Персонала достаточно! Персонал весь — профессионалы. У меня 70% медицинских сестер с высшей квалификационной категорией. То есть это люди, которые отработали много лет. Я работаю в этой больнице 32 года. С самого начала! Как пришла в 18 лет, так и осталась в больнице. Мои сестры — лучшие. Я 15 лет как главная сестра. В моей больнице ни разу не было заражения внутрибольничной инфекцией. Ни разу!».
Фото: Вера Сальницкая
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