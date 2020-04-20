ЭТОНАШАРАБОТА: персонал инфекционной больницы №1 Новосибирска рассказывают о своих буднях

Елена Кондратьева — главная медицинская сестра инфекционной больницы №1:

«Чем старшая отличается от главной? Смотрите! Восемь отделений, в каждом — своя старшая сестра. А над ними есть старшая старших. Это я.

Сейчас много фейков о том, что врачи ничего не делают. Я точно могу сказать — наша больница все делает, как положено. Что врачи покупают костюмы, маски — неправда. Что не хватает персонала, вообще сто процентов неправда! Персонала достаточно! Персонал весь — профессионалы. У меня 70% медицинских сестер с высшей квалификационной категорией. То есть это люди, которые отработали много лет. Я работаю в этой больнице 32 года. С самого начала! Как пришла в 18 лет, так и осталась в больнице. Мои сестры — лучшие. Я 15 лет как главная сестра. В моей больнице ни разу не было заражения внутрибольничной инфекцией. Ни разу!».

Фото: Вера Сальницкая