Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал, как устроена маршрутизация пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, пристальное внимание при этом уделяется внебольничной пневмонии, на фоне которой тяжело протекает коронавирусная инфекция. Поэтому соответствующим образом выстраивается маршрутизация пациентов, перераспределяются потоки. Так, 11 больница станет сортировочным центром, где будет диагностироваться наличие заболевания у пациентов – коронавирус, пневмония – и приниматься решение о дальнейшей маршрутизации», – отметил Константин Хальзов.

Напоминаем, что на сегодня в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавируса.