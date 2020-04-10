Минздрав издал правила для беременных во время пандемии коронавируса

Он попадает в эту группу не только если у матери был подтвержден диагноз «коронавирус», но и если она ранее контактировала с зараженными и находилась в карантине.

В указаниях говорится: «В родильном зале должна находиться заранее выделенная бригада для новорожденного, которого сразу после появления на свет должны максимально быстро вынести и изолировать в специально выделенном отделении. Отсроченное пережатие пуповины и контакт «мать — ребенок» не рекомендованы.

После того как ребенка заберут, у него должны взять мазки из носа и ротоглотки на COVID-19. Повторить анализы нужно на третий и седьмой-десятый день жизни. Все это время врачи, медсестры и другой персонал, контактирующий с ребенком, должны находиться в средствах индивидуальной защиты».