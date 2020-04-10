Анализ может сдать любой без направления врача.
Новосибирский медцентр запустил тестирование на коронавирус
Тестирование начала лаборатория Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ) совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины. Сдать анализ можно ежедневно, но по предварительной записи. Забор материала осуществляется в специальном помещении с отдельном входом с улицы в диагностическом пункте ЦНМТ по адресу улица Пирогова, 25/4.
Обещают, что результаты будут готовы уже на следующий рабочий день, стоит тест тысячу двести пятьдесят рублей.
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