Новосибирский медцентр запустил тестирование на коронавирус

Тестирование начала лаборатория Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ) совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины. Сдать анализ можно ежедневно, но по предварительной записи. Забор материала осуществляется в специальном помещении с отдельном входом с улицы в диагностическом пункте ЦНМТ по адресу улица Пирогова, 25/4.

Обещают, что результаты будут готовы уже на следующий рабочий день, стоит тест тысячу двести пятьдесят рублей.