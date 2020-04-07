«Ранее сообщалось, что тест на коронавирус можно будет сдать в медицинских офисах сети «Инвитро». Однако после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала, было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями», — сообщили в «Инвитро».

Лаборатория будет принимать биоматериалы пациентов из российских больниц и поликлиник, в Новосибирске это произойдет уже на текущей неделе.