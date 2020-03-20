Вакцину от коронавируса, разработанную в Новосибирске, рассчитывают внедрить уже в конце 2020 года

Прототипы вакцин от коронавируса COVID-19 разработали на шести технологических платформах новосибирского «Вектора». Исследователи взяли за основу уже известные вирусы гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также использовали новые технологии синтетических вакцин. Готовые прототипы доводили до совершенства при помощи современных наработок в области обратной генетики.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сейчас вакцины проходят испытания на животных — это необходимо сделать чтобы убедиться в их безвредности для человека и проверить иммунный ответ. Ученым еще предостоит определить дозировку и схему вакцинации, но они рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.



