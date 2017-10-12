Levi's Tailor Shop приедет в Новосибирск и бесплатно кастомизирует любую вещь марки

14 октября мастерская Levi's Tailor Shop приедет в Новосибирск и бесплатно кастомизирует вещи из денима уникальными нашивками, заклепками и рисунками по трафаретам. Рассказываем, где можно получить персонализацию любимых джинсов, юбок, шорт и рубашек, и что для этого необходимо сделать.

Два года назад бренд-создатель первых джинсов в мире Levi`s® предложил клиентам преображать купленную у него одежду по своему вкусу. Классические синие брюки, которые практически не видоизменились с момента своего появления в 1850-х годах, обрели именной дизайн с принтами в виде мороженого, цветов и американских символов, а также потертостями, заклепками и «вареным» эффектом. Специально созданная мастерская Levi's Tailor Shop сначала работала только в Москве, а теперь «встала на колеса» и путешествует по России. После кастомизации одежды в Ростове-на-Дону она отправится в Петербург, Самару, Екатеринбург, а теперь и в Новосибирск, чтобы каждый поклонник марки в городе смог опробовать на себе ее новую услугу.

А, наверное, первой в городе, кто получил от Levi`s кастомизированную джинсовку стала @Misskkriss. Флорист Кристина выбрала цветочную тематику, и на ее куртке распустились цветы.

В чем заключается кастомизация?



Необходимо выбрать из гардероба любимую джинсовую одежду или аксессуар и принести ее портным Levi`s Tailor Shop в организованное пространство. Они сделают на предмете нашивки, декорируют его заклепками, порвут или распишут — в зависимости от вашей просьбы. На один заказ распространяется один вид декора.



Если у вас нет вещи из денима для кастомизации, купить ее можно в или в "Ауре" прямо 14 октября и даже получить подарок.

Как получить бесплатную услугу?



Пройти регистрацию на сайте , получить персональный QR-код и показать его команде Levi`s® в мастерской.

Где будет располагаться Levi`s Tailor Shop в Новосибирске?



В ТРЦ «Аура». Поп-ап пространство будет работать 14 октября, в субботу, с 12:00 до 20:00.