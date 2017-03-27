Etro. 11 лет в Новосибирске

По поводу очередного дня рождения новосибирского бутика ETRO, в фотопроекте итальянской марки объединились фирменный сочный принт и горожане, живущие такой же яркой жизнью и разделяющие принципы бренда, которые сформулировал Джакопо Этро: «Важно говорить не о моде как таковой и не о последних тенденциях, которые предлагают дизайнеры. Гораздо важнее понятие стиля. У каждого человека есть свой собственный стиль, и важно следовать именно ему».

  • Александр Анипер

  • Александр Бадиев

  • Ника Тихонова

  • Ирина Мурашева

  • Лариса Дубра

  • Максим Торгунаков

  • Дарья Жижимова

  • Екатерина Кабашова

  • Елена Паночевных

  • Илья Романенко

стиль: ETRO, Вокзальная магистраль, 19

фотограф: Артем Ионов

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