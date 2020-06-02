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Мультибрендовый бутик She&He представляет новую услугу — онлайн-консультация стилиста по разбору гардероба

Он сформирует комплекты и капсулы из одежды клиента и ассортимента бутика.

 На все заказы действует быстрая бесплатная и безопасная доставка — She&He заботятся о здоровье клиентов, поэтому в бутике всегда есть антисептики, маски и перчатки. При необходимости доставку может осуществить и стилист, который сделает экспресс-разбор гардероба по сезону и поможет подобрать недостающие элементы.

@sheandhensk

Лидия Осинцева ,
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