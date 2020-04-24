Trend_i Woman предлагает одежду класса «люкс» и абсолютно безопасную доставку

«Личность должна проявляться через одежду, а не наоборот», — Эрманно Шервино

В мультибрендовом бутике Trend_i Woman Вас ждет широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров от ведущих итальянских дизайнеров - например, марка Ermanno Scervino представлена эксклюзивно. Заказ можно оформить онлайн и получить бесконтактную доставку по городу. В Trend_i Woman продумали все: пакеты с товарами обрабатываются антисептиком, персонал бутика и курьер — в масках и перчатках.

При оформлении доставки действуют скидки до -30% на все

Для Вашего удобства в бутике присутствует дежурный консультант с 11:00 до 19:00

Действует доставка по всей России!

Trend_i Woman

ул. Крылова, 4