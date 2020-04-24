Настоящий рай для любительниц качественных, роскошных вещей, высочайшего сервиса и тёплой, дружелюбной атмосферы!
Trend_i Woman предлагает одежду класса «люкс» и абсолютно безопасную доставку
«Личность должна проявляться через одежду, а не наоборот», — Эрманно Шервино
В мультибрендовом бутике Trend_i Woman Вас ждет широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров от ведущих итальянских дизайнеров - например, марка Ermanno Scervino представлена эксклюзивно. Заказ можно оформить онлайн и получить бесконтактную доставку по городу. В Trend_i Woman продумали все: пакеты с товарами обрабатываются антисептиком, персонал бутика и курьер — в масках и перчатках.
- При оформлении доставки действуют скидки до -30% на все
- Для Вашего удобства в бутике присутствует дежурный консультант с 11:00 до 19:00
- Действует доставка по всей России!
ул. Крылова, 4
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