Кто она – самая красивая третьеклассница России

В модельном бизнесе десятилетняя Даша уже довольно давно – она с четырех лет участвует в рекламных съемках и модных показах в Новосибирске и Москве. К конкурсу «Юная российская красавица» ее готовило модельное агентство «Красота Сибири». В послужном списке Дарьи Крейс такие титулы, как «Супер Модель Сибири 2013», Mini Miss World Fashion 2013, «Сибирская красавица 2013 Гран-При», The Best Face on the Wold Fashion 2013, «Гордость Нации 2014 Гран-При» и «Мини Мисс Новосибирска 2016 Гран-При».

Впечем, моделинг – не единственное, в чем воспитанница гимназии «Гороностай» добилась успеха. Дарья всерьез занимается танцами и в шесть лет стала чемпионкой Европы, а в семь – мира по восточным танцам, помимо которых есть еще увечение бальными танцами.

Текст: Павел Ютяев

Фото: страница Дарьи Крейс в vk.com