Премия Profi ищет секретных агентов

Тайные покупатели премии получат три услуги в салонах красоты города Новосибирска всего за полторы тысячи рублей.

Народная премия Profi глубоко изучает индустрию и ее представителей в самых различных профессиональных сферах. Ее цель — ежегодно выявлять лидеров и давать стимул к развитию, опираясь на понимание нужд потребителя. От своих «секретных агентов» Profi ждет объективности и внимательности и, по возможности, опыта. Попасть в их ряды можно на сайте тайна.премияпрофи.рф. Только....Тсссс!