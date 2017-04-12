Дни преображения улыбки в iDent

Брекеты, комплексы и дискомфорт остались в прошлом. На их место пришли прозрачные кап-элайнеры Invisalign, способные скорректировать прикус и положение зубов. Только 28 и 29 апреля в Международном центре имплантологии iDent действует специальная цена на полный курс лечения, а также есть возможность получить бесплатную консультацию лучшего ортодонта Сибири и увидеть свою будущую улыбку.

Международный центр имплантологии iDent,
ул. Богдана Хмельницкого, 11/3, (383) 207-5577

  • Автор: Админ НСК
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