Дни преображения улыбки в iDent

Брекеты, комплексы и дискомфорт остались в прошлом. На их место пришли прозрачные кап-элайнеры Invisalign, способные скорректировать прикус и положение зубов. Только 28 и 29 апреля в Международном центре имплантологии iDent действует специальная цена на полный курс лечения, а также есть возможность получить бесплатную консультацию лучшего ортодонта Сибири и увидеть свою будущую улыбку.

Международный центр имплантологии iDent,

ул. Богдана Хмельницкого, 11/3, (383) 207-5577