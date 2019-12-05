Ботанический сад, мэрия Новосибирска и фабрика «Синар»: на какие экскурсии можно сходить в декабре

7 декабря в 12 можно посетить новые экспозиции Ботанического сада СО РАН и увидеть больше двух тысяч кактусов и суккулентов из Южной Америки, Мексики и Африки, полюбоваться тропическими растениями и легендарным Деревом Дружбы. Кроме того, гостей ждет рассказ про Академгородок: о научных открытиях, сделанных там, о том, почему научный центр возник именно здесь, о маевках, бардовских фестивалях и других необычных традициях этого места, услышат об отцах-основателях М. Лаврентьеве, С. Соболеве, В. Коптюге, молодых ученых-энтузиастах, променявших столицы на Сибирь.

Маршрут: Площадь Ленина – ул. Большевистская – Бердское шоссе – Ботсад – Бердское шоссе – ул. Ключ-Камышенское плато – Метро «Октябрьская».

Начало от Аркады ул. Ленина,1; Красный проспект, 25. Продолжительность экскурсии — 3,5 — 4 часа. Стоимость — 1000 рублей (включает транспорт, экскурсию в пути, входной билет для посещения двух оранжерей с экскурсоводом-сотрудником Ботанического сада).



13 декабря в 17:00 вместе с Константином Голодяевым можно будет отправиться в здание мэрии. Там покажут редкую хронику Новосибирска ХХ века. Кинокадры 1925-1930-х годов покажут Базарную площадь (в настоящее время – Площадь Ленина) и улицу Большевистская. Кинохроника повествует о транспортных проблемах нашего города. Люди «утопали» в грязи, долго ждали свой трамвай или автобус, катались на подножках, почти как современные зацеперы, или просто не пользовались транспортом по принципу «тише едешь, дальше будешь». Хроника покажет, над чем в работе городского транспорта больше всего шутили горожане. Пробки, отсутствие тротуаров, плохие дороги. Городской Совет принимал решения об улучшении работы транспорта каждый год, но эти решения никто не воплощал в жизнь. После просмотра кадров участники экскурсии смогут поучаствовать в прениях и предложить варианты решения поставленных в хронике проблем. Гид озвучит повестку дня и вынесет вопрос на голосование. У экскурсантов появится возможность сравнить транспортные проблемы прошлого с настоящим положением дел на дорогах Новосибирска.



Места прогулки: ул. Депутатская – ул. Щетинкина – Посещение здания мэрии (Красный проспект, 34). На экскурсию приглашаются люди, достигшие 12 лет. Так как мэрия города Новосибирска – режимный объект, необходимо сообщить в музей (Чаплыгина, 27), свое полное имя для составления списка экскурсантов.

6 декабря в 12:00 в гости приглашает фабрика «Синар», которая входит в ТОП-10 самых крупных предприятий швейной отрасли России. Экскурсанты прогуляются по производству, посетят музей и магазин. Она меняла свои названия, раньше называясь «Автомат» и «Первая фабрика имени ЦК Союза швейников». В 2019 году Фабрике «Синар» исполняется девяносто восемь лет.

Каждый гость экскурсии сможет узнать, что скрывается за стенами магазина и проходной фабрики: зачем в цехе подготовки осматриваются рулоны тканей, из которых пошьют изделия; почему одежда, произведенная на фабрике «Синар», не деформируется и не усаживается при стирке. Участники экскурсии смогут увидеть раскройный, пошивочный и экспериментальный цеха: где метры ткани превращаются в детали будущей одежды, где с математической точностью делают расчеты выкроек и виртуозно гладят мужские пиджаки, и где становится ясна разница между профессиями модельера и дизайнера.

Место сбора: главный вход со стороны ул. Сибревкома, 5, на первом этаже. Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. Стоимость билета: 200 рублей.

Важно: на экскурсию приглашаются люди, достигшие 12 лет. Предварительная запись по телефону: +7 913 735–03–37 (в рабочие дни с 9 до 18, в субботу с 10 до 13, выходной — воскресенье)