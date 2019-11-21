В декабре «Старый дом» представит свое видение «Путешествия Нильса с дикими гусями»

Премьера запланирована на 21 и 22 декабря. Жданова, за плечами которой постановка «Щелкунчика» для Большого Тюменского драматического театра и «Ромео и Джульетты» для санкт-петербургского театра «На Литейном», раскрыла детали: «Наш спектакль — это рассказ о приключениях мальчика Нильса, в которых он побеждает крыс, попадает на Великие журавлиные пляски (куда вообще-то никого не пускают) и постепенно начинает чувствовать себя все более значимым, важным. Но в конце оказывается, что это совсем не главное.

Это история про проживание переходного возраста: попытку ребенка понять, кто он и каков он на самом деле.

Автор инсценировки Константин Федоров добавил в текст много современного юмора, но актуальность, как мне кажется, здесь еще и в том, что все глубокие человеческие трансформации не меняются со временем. Люди так же растут, ищут себя, встречают друзей и любовь — неизбежно получается современная история».