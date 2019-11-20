Следующие показы спектакля «Несильный» состоятся 4 и 5 декабря.
В Мастерской Крикливого и Панькова поставили спектакль в котором артисты новосибирских театров и люди с инвалидностью исследуют темы силы и бессилия
В постановке артисты рассказывают о себе через монологи своих героев: Фриды Кало, Франца Кафки, активистки Ирены Сендлер, которая спасла более двух тысяч еврейских детей во время оккупации Польши и даже андерсоновской Русалочки. Проблему силы и бессилия исследуют Ксения Войтенко («Старый дом», Мастерская Крикливого и Панькова) и Владимир Лемешонок («Красный факел») и студийцы театральной школы «Инклюзион. Новосибирск» Ольга Стволова и Анастасия Курилова. Спектакль даст ответы на вопрос, можно ли вне зависимости от того, что с тобой происходит, найти свою силу и реализоваться в жизни.
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