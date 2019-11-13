14 ноября все пользователи Яндекс.Эфир смогут бесплатно увидеть спектакль «Черная курица и невидимый сад».
Яндекс покажет в прямом эфире спектакль театра «Глобус»
Музыкальный спектакль, фантазия в стиле антиутопии режиссера Александра Созонова, рассказывает об обществе, разделенном войной на две непримиримых половины. В техногенном тоталитарном государстве правят искусственный интеллект, жестокость и виртуальная реальность. Главный герой мальчик Алёша идет наперекор установленному порядку. Премьера спектакля состоялась 11 мая 2019 года.
Эта трансляция — одно из финальных событий «Культурного марафона», всероссийского образовательного проекта, который состоит из тестов, заданий и сценариев уроков, разработанных Яндексом в сотрудничестве с признанными экспертами.
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