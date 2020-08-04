Директор Новосибирской филармонии подал в отставку

Генеральный директор госучреждения Бейбит Мухамедин сообщил коллегам о намерении уйти в отставку 3 августа во время планерки. Официальных комментариев относительно этой ситуации в филармонии пока не давали.

Неизвестно, кто заменит Мухамедина — ранее издания называли его преемником заместителя директора по работе со зрителями Московского академического театра сатиры Александра Бочарникова. Министр культуры региона опровергла информацию о его назначении.