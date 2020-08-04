До 15 августа он будет находиться в отпуске.
Директор Новосибирской филармонии подал в отставку
Генеральный директор госучреждения Бейбит Мухамедин сообщил коллегам о намерении уйти в отставку 3 августа во время планерки. Официальных комментариев относительно этой ситуации в филармонии пока не давали.
Неизвестно, кто заменит Мухамедина — ранее издания называли его преемником заместителя директора по работе со зрителями Московского академического театра сатиры Александра Бочарникова. Министр культуры региона опровергла информацию о его назначении.
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