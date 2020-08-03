За происходящими событиями зрители могут следить онлайн в инстаграме и на YouTube-канале театра. Однако, по словам главного режиссера театра «Понедельник выходной» Сергея Дроздова, реалити-шоу – это не самоцель: параллельно творческая группа будет заниматься сбором информации об умирающих деревнях России. В дальнейшем на ее основе будут созданы документальный спектакль, фильм, выставка, а композитор Андрей Шумилов напишет музыку. Также в команду проекта, помимо артистов театра, вошли художник-дизайнер Маргарита Воронова, операторы Любовь Серяпина и Игорь Ожерельев.

Съемки реалити-шоу – частая инициатива труппы. Из-за отмены спектаклей в связи с пандемией COVID-19 в конце марта они не смогли оплатить аренду и потеряли площадку. Поддержать проект и театр «Понедельник выходной» можно переводом на карту 4276 4417 9243 8033 (получатель: Сергей Николаевич Д.).