Новый руководитель новосибирской филармонии еще не утвержден

Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева в ответ на ряд публикаций в местных СМИ. По ее словам, нынешний директор филармонии Бейбит Мухамедин находится в отпуске, после окончания которого ему предложено написать заявление об увольнении, но никакого решения относительно его приемника пока не принято. В филармонии официальной информацией о смене руководства пока не располагают.