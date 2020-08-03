Замдиректора Московского академического театра сатиры — лишь один из кандидатов.
Новый руководитель новосибирской филармонии еще не утвержден
Об этом сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева в ответ на ряд публикаций в местных СМИ. По ее словам, нынешний директор филармонии Бейбит Мухамедин находится в отпуске, после окончания которого ему предложено написать заявление об увольнении, но никакого решения относительно его приемника пока не принято. В филармонии официальной информацией о смене руководства пока не располагают.
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