Новый корпус для театра «Красный факел» оценивают в 100 млн рублей

Для театра планируют построить четырехэтажный административный корпус, в котором разместятся мастерские, несценические производственные цеха и руководство театра. Спектакли по-прежнему будут проходить в старом здании, в нем также продолжат работу актеры и постановщики. Новое здание планируют построить рядом с театром. Министерство культуры региона уже подготовило эскизный проект с полной планировкой и внешним обликом здания и направило заявку в Министерство культуры РФ на финансирование за счет федерального бюджета в 2022-2023 годах.