«Красный факел» откроет летнюю веранду театрального кафе 16 июля

Эталоном исполнения «Сказа про Федота-стрельца» считается прочтение самого Филатова в жанре «театр одного актера» в знаменитом телеспектакле 1988 года. Однако актер Андрей Яковлев решился представить свой вариант сказки по мотивам русского фольклора. Находчивый, смелый, ироничный, справедливый, верный — Федот по праву заслужил звание истинно народного героя. Если вы не знаете, «где искать и как добыть То-Чаво-Не-Может-Быть?», обращайтесь к нему – этот парень справится с любой задачей.

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