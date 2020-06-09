Перед летним отпуском «Старый дом» вспомнит архивные спектакли

Главные герои психологического триллера «Недоразумение» Альбера Камю — мать и дочь, превратившие семейный дом в отель для богатых постояльцев. Мечта дочери — вырваться из этого мрачного места к морю, обрести долгожданную свободу и счастье, но для этого необходимы деньги, которых вечно не хватает. Ради заветной цели мать и дочь решаются на целую серию страшных преступлений. Их «коммерческий проект» мог бы стать успешным, если бы в один день под видом гостя в отеле не поселился далеко не случайный человек.

«После первого прочтения этой пьесы, несмотря на довольно ясный сюжет, построенный на реальной жизненной истории, достаточно труднопроизносимый и в какой-то степени неживой текст, я почувствовал скрытое тотальное одиночество, заложенное внутри этой истории, словно бомба замедленного действия. Я совершенно не понимал, как это воплотить и именно эта территория незнания меня привлекла. Можно назвать это вызовом самому себе. Мы старались подойти к этой истории словно психотерапевты, раскладывающие пасьянс из истории болезни», — рассказал режиссер Антон Маликов.

Трансляция пройдет 15 июня в 20:00 на канале театра.