Перед летним отпуском «Старый дом» вспомнит архивные спектакли

Театр проведет онлайн-трансляции спектаклей «Недоразумение» и «Перед заходом солнца» режиссера Антона Маликова.
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Главные герои психологического триллера «Недоразумение» Альбера Камю — мать и дочь, превратившие семейный дом в отель для богатых постояльцев. Мечта дочери — вырваться из этого мрачного места к морю, обрести долгожданную свободу и счастье, но для этого необходимы деньги, которых вечно не хватает. Ради заветной цели мать и дочь решаются на целую серию страшных преступлений. Их «коммерческий проект» мог бы стать успешным, если бы в один день под видом гостя в отеле не поселился далеко не случайный человек.
«После первого прочтения этой пьесы, несмотря на довольно ясный сюжет, построенный на реальной жизненной истории, достаточно труднопроизносимый и в какой-то степени неживой текст, я почувствовал скрытое тотальное одиночество, заложенное внутри этой истории, словно бомба замедленного действия. Я совершенно не понимал, как это воплотить и именно эта территория незнания меня привлекла. Можно назвать это вызовом самому себе. Мы старались подойти к этой истории словно психотерапевты, раскладывающие пасьянс из истории болезни», — рассказал режиссер Антон Маликов.
Трансляция пройдет 15 июня в 20:00 на канале театра.
Спектакль «Перед заходом солнца» по пьесе нобелевского лауреата Герхарта Гауптмана рассказывает историю одной загадочной семьи, глава которой — тайный советник Маттиас Клаузен — потерял при печальных обстоятельствах свою жену. Тяжелая утрата заставляет его прибегать к довольно странным и неожиданным способам заполнения образовавшейся пустоты. Обитатели дома Клаузена существуют и действуют не только по условно мистическим законам хоррора, но и провоцируют на размышления о природе человеческого сознания, свойствах памяти, любовной одержимости, иррациональных желаниях, непреодолимой иронии по поводу страданий отдельного «я» на фоне вечности.
«Эта пьеса имеет сложную структуру, непривычную даже для меня, — поделился Маликов. — Я долго искал исходное событие в пьесе. Читал для этого труды Марианны Хирш о постмемори и вдруг понял, что исходное событие в этой пьесе – это самоубийство жены Маттиаса и матери этой семьи. То есть та боль утраты, та травма, после которой семья стала разлагаться, и каждый остался в этой зоне прошлого. Вплоть до того, что внутри этого дома организовывается религия на почве матери. Мать становится их богом. Они поклоняются ей. Делают попытки из прошлого создать счастье в настоящем. При этом у нас есть конкретная история, конкретные линии. Мне кажется, это будет сложный для восприятия спектакль, действие происходит в абсолютном перпендикуляре к тексту, а сам текст является ложью».
Трансляция состоится 22 июня в 20.00
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