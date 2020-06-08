Актеры новосибирских театров стали моделями для новой фотовыставки, посвященной виртуальному гороскопу Григория Кваши

Создательница фотовыставки Seven Images Елизавета Печеркина рассказала о том, как родилась идея: «Этот проект начался с поисков гармонии в своей душе. Уже много лет мне казалось, что я веду себя как-то не так и иду совсем не туда. Внезапно, попала на сайт Григория Кваши и узнала, что помимо восточного и зодиакального гороскопов существует третий - виртуальный, созданный Григорием. Я поняла, что всю свою жизнь ломала себя и не позволяла быть Вектором, которым я родилась.

Для меня виртуальный гороскоп, прежде всего, об имидже, образе, благодаря которому можно понять себя, увеличить свою энергию и сделать карьеру, о которой давно мечтала. И, наконец, принять себя и полюбить».

Моделями выступили актеры нескольких новосибирских театров — «Глобуса», «Красного факела», «Первого театра» и других.