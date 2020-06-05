18+

Власти Новосибирска нашли подрядчика, который перестроит «Пионер» для Театра Афанасьева

Победителем стала компания «Строитель» из Барнаула. Протокол уже опубликован на сайте госзакупок. Первый этап работдолжны закончить уже к концу 2020 года.

Согласно документации, в здании появятся дополнительные окна, балкон над входом и лифт. Внутри будет полноценный зал со сценой, большой буфет, просторный гардероб. Проект реконструкции планируют завершить в течение 2-3 лет. 

Лидия Осинцева ,
Комментарии

Наши проекты