Власти Новосибирска нашли подрядчика, который перестроит «Пионер» для Театра Афанасьева

Победителем стала компания «Строитель» из Барнаула. Протокол уже опубликован на сайте госзакупок. Первый этап работдолжны закончить уже к концу 2020 года.
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Согласно документации, в здании появятся дополнительные окна, балкон над входом и лифт. Внутри будет полноценный зал со сценой, большой буфет, просторный гардероб. Проект реконструкции планируют завершить в течение 2-3 лет.
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