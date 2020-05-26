Театр «Старый дом» присоединится к акции #помогиврачам

В «Старом доме» прокомментировали свое участие в проекте: «То, что происходит в настоящий момент во всем мире, сопоставимо с военной ситуацией. Каждый день врачи, спасая жизни людей, заразившихся COVID-19, рискуют собственными судьбами. Уже сегодня в списке памяти погибших медиков России более двух сотен имен. Во многих российских больницах медицинский персонал работает без достаточных средств защиты. Не все медики могут рассказать о том, в каких условиях им приходится спасать людей. Мы можем сказать об этом за них. Мы считаем, что эти документальные свидетельства времени должны прозвучать».

К акции присоединились и театры Санкт-Петербурга.