Театр «Старый дом» присоединится к акции #помогиврачам

Она пройдет совместно с Фондом помощи взрослым «Живой». Артисты театра «Старый дом» прочтут монологи врачей и медицинского персонала, которые спасают заразившихся коронавирусом пациентов.
Видео начнут выкладывать в 12 часов 27 мая в соцсетях «Старого дома» и на сайте журнала «Театр». Параллельно начнется сбор средств Городской клинической больницы №34 — на них планируют приобрести средства индивидуальной защиты для персонала.
В «Старом доме» прокомментировали свое участие в проекте: «То, что происходит в настоящий момент во всем мире, сопоставимо с военной ситуацией. Каждый день врачи, спасая жизни людей, заразившихся COVID-19, рискуют собственными судьбами. Уже сегодня в списке памяти погибших медиков России более двух сотен имен. Во многих российских больницах медицинский персонал работает без достаточных средств защиты. Не все медики могут рассказать о том, в каких условиях им приходится спасать людей. Мы можем сказать об этом за них. Мы считаем, что эти документальные свидетельства времени должны прозвучать».
К акции присоединились и театры Санкт-Петербурга.
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