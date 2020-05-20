После реконструкции переход стал тематическим.
В честь 100-летия «Красного факела» открыли «Театральный» переход
Теперь здесь есть пространство для импровизированного зрительного зала, и размещены афиши театра «Красный факел».
Во время открытия заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов отметил, что тенденция к выходу театра за свои пределы сейчас очень актуальна: «Чаще он понимается как деятельность вне привычных стен — с выставкой, перформансом или спектаклем. Но здесь и сейчас мы наблюдаем гораздо более интересную и знаковую историю: театр продолжил свою экспансию, которая носит совсем другие временные рамки и монументальные формы. Мы надеемся, что это имя — переход «Театральный» — останется на карте Новосибирска навсегда и привлечет немало новых зрителей и поклонников искусства непосредственно в театральные стены».
По словам Александра Кулябина, обновленный переход станет пространством для реализации разнообразных творческих проектов «Красного факела».
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