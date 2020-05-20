Спектакль Тимофея Кулябина откроет XXVII Пушкинский театральный фестиваль

В этом году из-за пандемии программу Пушкинского фестиваля решили разделить на онлайн и оффлайн. Часть программы планируют показать осенью, когда снимут ограничения, а другую — представить на pushfest.ru с 20 мая по 8 июня.

Первый спектакль — архивная постановка Тимофея Кулябина «Шинель. Dress Code» для петербургского театра «Приют комедианта». В 2012 году перед премьерой Тимофей Кулябин говорил о спектакле: «Мы пытаемся докопаться до сакрального смысла судьбы Башмачкина. Представить эту историю не как незначительную роковую случайность, не как анекдот про “украли новую шинель, и человек умер”. А подойти к этому, как будто Акакий Акакиевич — герой древнегреческой трагедии, где есть рок, судьба, противостояние с мирозданием».

Трансляция начнется в 19:00 часов по московскому времени.

Фото: Дарья Пичугина