«Старый дом» продолжает набор в Школу театральной критики для блогеров

Тема третьей сессии — «Театр в цифровом формате». Участникам предстоит посмотреть несколько спектаклей в интернет-формате (в том числе, премьеру виртуального спектакля-прогулки «ДОМОЙ» о Янке Дягилевой) и разобраться, что нового предлагает digital-театр пишущим авторам.

Занятия бесплатно проходят на онлайн-платформе ZOOM. Заявки на участие принимаются до 23 мая по адресу old-house@yandex.ru с темой письма «Школа театрального блогера». В заявке необходимо указать ФИО, номер телефона, ссылку на аккаунт в соцсетях и на несколько публикаций о театре (если есть), рассказать о том, как часто вы посещаете театры и почему хотели бы принять участие в Школе.

Количество участников — 15 человек. Состав будет объявлен 24 мая.